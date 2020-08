In arrivo su Whatsapp i messaggi che si autodistruggono

L'autodistruzione dei messaggi sarà presto attiva sulla piattaforma Whatsapp. Lo riferisce il sito Wabetainfo, secondo cui con il prossimo upgrade beta sarà possibile fissare un termine di sette giorni per i messaggi di una chat, che si elimineranno automaticamente da soli. La cancellazione avverrà per tutti i partecipanti alla chat, sia per il mittente che il destinatario.

La funzione autodistruzione già esiste su altre piattaforme di chat, che lasciano una maggiore flessibilità sulla scelta dei termini si scadenza, permettendo di eliminare i messaggi dopo pochi secondi dalla visualizzazione. Tuttavia si tratta di una funzione molto attesa dagli utenti Whatsapp, sia perché permette di snellire chilometri di messaggi, sia perché garantisce una maggiore privacy.

Sarà quindi possibile scegliere la funzione expiring message su una determinata chat, mantenendo i messaggi in arrivo sulle altre finestre. In futuro è possibile che il tempo di scadenza possa cambiare, permettendo la cancellazione automatica dei messaggi dopo qualche ora.

Il lancio dell'aggiornamento è previsto per il 2021, ma ancora non è stata ufficializzata la data di debutto. Un'altra novità a cui Whatsapp sta lavorando per migliorare l'utilizzo degli utenti, è quello della disattivazione permanente delle notifiche. Al momento è previsto una durata massima di un anno per silenziare le chat.