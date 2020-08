Nutrizionista rivela l'alimento killer del colesterolo

Secondo l'esperta, l'avocado è assolutamente innocuo e non provoca allergie. Inoltre il frutto è ricco di potassio più delle banane e contiene acidi grassi polinsaturi che contribuiscono a una migliore funzionamento degli organi, incluso il cuore.

Contiene magnesio e pochissimo sodio, questa combinazione per il cuore è un cocktail salutare. L'equilibrio delle sostanze in esso contenute è tale che gli avocado sono persino raccomandati nelle diete per perdere peso, ha affermato la Ivenskaya.

L'esperta ha aggiunto che il grasso contenuto negli avocado contribuisce alla distruzione del colesterolo "cattivo" nell'organismo.

La specialista culinaria ha ricordato che ci sono circa mille varietà di avocado nel mondo.