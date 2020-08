Rivelata alternativa al caffè buona per cuore e nervi

Al mattino potete ottenere una dose di energia non solo con una tazza di caffè o tè forte. I chicchi di caffè ricoperti di cioccolato potrebbero essere un'utile alternativa più benefica per il cuore e il sistema nervoso, ha dichiarato la neuropsicologa Irina Chwingia a Sputnik.

I chicchi di caffè ricoperti di cioccolato hanno lo stesso effetto rinfrescante di una tazza di caffè, in aggiunta hanno conseguenze meno spiacevoli. In particolare non "sovraccaricano" il cervello, cosa che può avvenire con un'alta dose di caffeina, afferma Irina Chwingia.

I chicchi di caffè ricoperti di cioccolato sono anche molto meno dannosi per il cuore rispetto a una normale tazza di caffè.

Il caffè e la caffeina hanno un effetto negativo sul sistema cardiovascolare. Il cioccolato ha l'effetto opposto, abbassando il colesterolo. Caffè e cioccolato si completano a vicenda. Eliminano gli effetti reciprocamente dannosi, sostiene Irina Chwingia.

Dovrebbe essere chiaro che né il caffè né i chicchi di caffè nel cioccolato sono una panacea. Irina Chwingia ricorda che l'assunzione di questo prodotto combinato può risolvere i problemi temporaneamente, ma non aiuterà nella lotta contro la privazione cronica del sonno e la fatica.

"Cinque chicchi di caffè al cioccolato sono più che sufficienti per attivare leggermente il sistema nervoso e mantenere la giusta carica per un po'. È importante capire che anche se ne consumi tonnellate, l'effetto sarà comunque breve. Se qualcuno è assonnato cronicamente e dorme 3 ore al giorno, i chicchi di caffè non serviranno a nulla. Serve occuparsi dell'organizzazione della vostra giornata, non aumentare la quantità di caffè che consumate", ha detto la neuropsicologa.