Google minaccia di rimuovere tutta la musica danese da Youtube per problemi di copyright

Google potrebbe rimuovere tutta la musica danese dal suo servizio video Youtube per problemi di diritti d'autore con l'organizzazione danese di copyright Koda.

Questo è dovuto è una lunga disputa di diversi anni in cui Google e Koda non sono riusciti a concordare come compensare i membri dell'organizzazione quando la loro musica viene riprodotta su Youtube.

Secondo Koda, Youtube voleva che la remunerazione dei compositori e dei cantautori fosse ridotta del 70%, cosa che Koda non ha accettato. Quindi Google come ultimatum non permetterebbe ai membri di Koda di avere i loro contenuti trasmessi in streaming sul servizio.

"Naturalmente, Google è ben consapevole del fatto che possono creare un'enorme frustrazione sia per i nostri membri, negando loro l'accesso a Youtube, sia per i molti danesi che usano Youtube ogni giorno. In questo modo, Youtube spera di essere in grado di raggiungere un accordo in cui possa dettare tutte le condizioni”, ha dichiarato il direttore di Koda Kaare Struve in una nota.

Struve ha accusato Google di avere sempre una strategia "la nostra via... o vai via", suggerendo che questo è un colpo basso, anche per Google.

“Se la musica danese dovesse scomparire da Youtube, un grosso canale per i danesi verrà chiuso. Significherà molto per l'industria musicale danese” ha dichiarato Struve.

Secondo Google, tuttavia, Koda chiede troppi soldi per l'uso della musica danese su Youtube.

"Koda chiede molto di più di quello che paghiamo agli altri nostri partner in tutto il mondo e riteniamo che ciò non sia giusto per gli altri nostri partner e creatori di contenuti", ha dichiarato Dan Chalmers, direttore di YouTube Music in Europa ad una radio locale.

Se le parti non riusciranno ad accordarsi, Dan Chalmers ritiene che non rimanga altro che disattivare la musica danese, che non sarà più disponibile su Youtube a meno che Google e Koda non stipulino un accordo prima di sabato sera.

"Senza una licenza, non siamo in grado di rendere disponibili i contenuti in Danimarca", ha avvertito Chalmers.

Google e Koda stanno negoziando un nuovo accordo da aprile, quando è scaduto l'accordo attuale. L'accordo da allora è stato temporaneamente esteso mentre vanno avanti i negoziati, ma ora le parti sono giunte al bivio.

Koda ha lavorato a un accordo nordico congiunto, che sostituirà gli accordi locali dei compositori e delle compagnie di cantautori norvegesi, finlandesi e danesi.