Il rover della NASA Perseverance parte alla volta di Marte - Video

La missione utilizzerà per la prima volta un sistema di guida completamente automatizzato per evitare pericolosi ostacoli sul terreno durante la discesa del rover.

Sputnik è in diretta da Cape Canaveral, in Florida, dove il rover Perseverance della NASA sta decollando per un viaggio di 6 mesi alla volta di Marte. L'obiettivo del veicolo è studiare la geologia e il clima del Pianeta Rosso e cercare segni di vita.

La missione dovrebbe aprire la strada alla futura esplorazione umana della nostra galassia oltre la Luna.

