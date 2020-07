Inizia l'assemblaggio del più grande reattore a fusione nucleare nonostante "enormi problemi"

L'assemblaggio del reattore a fusione nucleare più grande del mondo è iniziato presso la struttura di Cadarache, nel sud della Francia, nonostante il fatto che il reattore non sia privo di scorie radioattive e abbia costi ingenti ha dichiarato a Sputnik Kevin Kamps, esperto su rifiuti radioattivi con Beyond Nuclear.

Il più grande reattore a fusione nucleare del mondo, soprannominato International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER), è uno sforzo congiunto di Giappone, India, Unione Europea, Stati Uniti, Russia, Cina e Corea del Sud. In caso di successo, l'ITER sarebbe il primo sistema di fusione nucleare in assoluto a generare energia netta e testerà le tecnologie e i materiali necessari per la produzione di elettricità basata sulla fusione.

"Una cosa che ITER sta facendo di sicuro è mangiare un sacco di soldi, stiamo parlando di decine di miliardi di dollari", ha detto l'esperto su rifiuti radioattivi Kevin Kamps.

"Quindi, la fissione nucleare è quello che sono state le bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki. (È il sistema con il quale funziona) l'attuale generazione di centrali nucleari: la scissione degli atomi. Esiste poi il termonucleare, che è la fusione degli atomi”, la reazione che alimenta le bombe all'idrogeno, nonché le centrali elettriche a fusione e le stelle come il nostro sole, ha detto a Kamps Sputnik.

“La parte di tutto ciò che è così sconvolgente è solo la spesa, perché questo scherzo, e persino lo scherzo che si raccontano i sostenitori della fusione tra loro, è che la fusione è sempre lontana 25 anni. Mancavano 25 anni agli anni '50. Stanno sostenendo che accenderanno questo esperimento tra cinque anni, ma probabilmente tra 25 anni. E nel frattempo, spendono somme ingenti di denaro quando ci sono bisogni reali nel mondo in questo momento", ha detto.

"Gli Stati Uniti, e come hai detto, altri 34 paesi del mondo possono inventare decine di miliardi di dollari per questa tecnologia "castello in aria" che non funzionerà mai, e anche se lo realizzeranno, ha enormi problemi associati con esso", ha aggiunto Kamps.

Secondo un sito Web dedicato alle informazioni su ITER, la fusione è un processo sicuro che non produce "rifiuti ad alta attività/a lunga vita".

Tuttavia, secondo Kamps, la fusione nucleare non è affatto priva di scorie radioattive.

"Quindi il trizio, che è una forma radioattiva d'idrogeno, è un componente importante della tecnologia di fusione, e il trizio è spesso considerato come un veleno radioattivo innocuo, e non lo è. Il trizio, che è idrogeno radioattivo, può finire ovunque nel corpo umano o nei corpi di altri organismi viventi e raggiungere addirittura le molecole di DNA, cellule, tessuti, organi e lì fa danni... Può causare il cancro. Può causare difetti alla nascita. Può causare danni genetici", ha spiegato Kamps.

"Quindi moltissimo trizio sarà prodotto dalla fusione, e un altro problema è che molti neutroni saranno prodotti dalla fusione, e quei neutroni saranno assorbiti dal reattore a fusione stesso".

“Quindi il trizio ha una persistenza pericolosa di 125 anni, ma alcuni di questi neutroni irradiati radioattivamente, i metalli irradiati nel complesso di fusione saranno per sempre radioattivi nel futuro e pericolosi per la salute. Quindi, dovranno essere trattati come rifiuti radioattivi e non abbiamo fatto un buon lavoro nel trattare i rifiuti radioattivi negli ultimi 75 anni", ha osservato Kamps.

In un discorso di martedì. Il presidente francese Emmanuel Macron ha discusso del progetto che è stato installato e commissionato nel suo paese.

"Immagina, se l'esperienza funziona, se riesce a trovare applicazioni industriali, avremo sviluppato un'energia non inquinante, priva di emissioni di carbonio, sicura e quasi priva di rifiuti, che soddisferà contemporaneamente le esigenze di tutte le aree del globo e soddisferà la sfida climatica e di preservare le risorse naturali", ha detto Macron.

Tuttavia, la Francia genera alti livelli di scorie radioattive dai propri reattori a fissione, in particolare dal suo impianto di trattamento del combustibile nucleare dell'Aia situato sulla penisola del Cotentin, nel nord del paese.

“Un importante impianto nucleare francese si chiama La Hague. È un centro di elaborazione; è dove estraggono il plutonio dai rifiuti radioattivi di alto livello prodotti dai reattori a fissione. E quando dico orribili, ci sono orribili fuoriuscite di radioattività da quella struttura nel Canale della Manica. Non riescono a cavarsela scaricando in barili da una barca, quindi hanno una conduttura sottomarina che scende nel Canale della Manica", ha detto Kamps.

"Ci sono una dozzina di paesi europei sul piede di guerra su questo inquinamento dei banchi di pesce, in particolare. Non sono solo gli scarichi di acque superficiali liquide. Sono anche i gas rilasciati nell'atmosfera che vengono spostati dai venti. E a loro piace dire: "Questi sono gas nobili, non reagiscono biologicamente." Ma non parlano dei gas nobili radioattivi che si decompongono in isotopi radioattivi biologicamente interattivi, cose come il cesio che interagiscono con gli esseri viventi. E un altro è il carbonio-14 radioattivo, che è molto pericoloso e lo è per 55.000 anni", ha osservato Kamps.