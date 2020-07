Squalo spiaggiato nello Yorkshire messo a terra dopo tentativi falliti di tornare in mare

I tentativi di salvare la vita di un grande squalo bloccato su una spiaggia dello Yorkshire sono falliti con l'animale che è stato abbattuto dopo che non è risucito a liberarsi da acque poco profonde.

Giovedì sera uno squalo elefante lungo 4,4 metri è stato avvistato sulla spiaggia di Filey, nello Yorkshire del nord. Una grande folla che ha individuato il grosso pesce ha cercato di aiutarlo a ritornare nelle acque profonde, prima di essere aiutato dai biologi marini del British Divers Marine Life Rescue (BDMLR), dalla guardia costiera.

Inizialmente erano riusciti a riportare lo squalo in acqua con l'alta marea, ha riferito BDMLR.

"Sfortunatamente, lo squalo sembrava avere difficoltà mentre si posizionava costantemente sul lato destro e nuotava in acque profonde, a volte aveva bisogno del sostegno dei soccorritori", ha affermato l'organizzazione marina in una nota.

Secondo gli esperti, le difficoltà indicavano la debolezza dello squalo e che poteva aver sofferto dei danni al cervello per l'arenamento, hanno spiegato.

BDMLR ha aggiunto che la mancanza di ossigeno mentre era in acque poco profonde potrebbe aver spiegato il suo comportamento.

"Nonostante i tentativi di spostarlo in acque più profonde, lo squalo ha continuato a tornare sulla spiaggia dove si è arenato, e più tardi la sera è stato soppresso da un veterinario per le condizioni giudicate irreversibili e gravi.

L'ente benefico ha affermato che lo squalo era probabilmente maschio e, a giudicare dalle sue dimensioni ed età, era un adulto. Si ritiene che gli squali elefante abbiano una durata di vita di oltre 50 anni.

Secondo BDMLR, gli avvistamenti di squali elefante nel Mare del Nord sono rari in quanto vengono spesso visti al largo della costa occidentale del Regno Unito.

Gli squali elefante sono il secondo pesce più grande, dopo lo squalo balena, e possono raggiungere i 10 metri di lunghezza. Sono inoltre elencati come specie a rischio di estinzione dall'Unione internazionale per la conservazione della natura.

Non sono un pericolo per l'uomo perché mangiano solo plancton, usando la loro enorme bocca e le "branchiospine" nelle branchie per estrarre il cibo dall'acqua.