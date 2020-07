Piccola isola del Sud Atlantico indica che i poli della Terra si starebbero per capovolgere?

Gli scienziati terrestri del Geomagnetism Laboratory dell'Università di Liverpool hanno scoperto che l'Anomalia del Sud Atlantico - l'area tra il Sud America e l'Africa meridionale in cui il campo magnetico è significativamente più debole rispetto a qualsiasi altra parte del pianeta - è probabilmente stata così per milioni di anni, e quindi forse non si tratta di un segno di un'inversione imminente dei poli magnetici del pianeta.

In un articolo sugli atti della rivista 'National Academy of Sciences' degli Stati Uniti, sottoposti a peer-review, i ricercatori hanno studiato le rocce vulcaniche di Sant'Elena, una remota isola nel sud dell'Atlantico al centro dell'anomalia che è meglio conosciuta come il luogo in cui fu esiliato Napoleone Bonaparte nel 1815 dopo la battaglia di Waterloo.

Studiando campioni di nuclei di rocce vulcaniche dell'isola, che conservavano al loro interno granelli di ossido di ferro magnetizzato i quali mostravano la direzione e la forza del campo magnetico terrestre al momento della loro formazione, i ricercatori hanno scoperto che questa particolare regione del pianeta sembra aver avuto un campo magnetico instabile per milioni di anni e non solo secoli, il che indicherebbe il possibile inizio di un'inversione magnetica.

Le scoperte dei ricercatori di Liverpool sono significative, dal momento che un'inversione dei poli magnetici, che si stima abbia avuto luogo ogni poche centinaia di millenni negli ultimi 20 milioni di anni e che si è verificata l'ultima volta circa 780.000 anni fa, potrebbe avere conseguenze importanti per la civiltà umana, potenzialmente indebolendo il naturale scudo magnetico terrestre, con ricadute anche sulle reti di energia elettrica dell'umanità, per non parlare dei nostri corpi a base di carne, vulnerabili ai bagliori solari e ad altri fenomeni spaziali.

© Foto : Dr. YAEL Engbers, University of Liverpool Una mappa della Terra che mostra la deviazione attuale dalla direzione prevista del polo magnetico

Scoperta per la prima volta nel 1958, l'anomalia dell'Atlantico meridionale è stata a lungo vista come una potenziale area problematica per le infrastrutture artificiali, con satelliti e altri veicoli spaziali che attraversano la regione entrando efficacemente nella cintura di radiazione di Van Allen e venendo quindi bombardati da forti dosi di radiazioni, causando problemi tecnici e l'usura prematura delle attrezzature, secondo la NASA. È noto che la cosiddetta "zona di flusso inverso" al confine tra mantello e nucleo nell'Atlantico meridionale, che porta a campi magnetici esterni irregolari, è cresciuta negli ultimi due secoli e mezzo.

Ma cos'è che causa l'Anomalia?

In un articolo su 'The Conversation', il dott. Andrew Biggin dell'Università di Liverpool e il dottorando Yael Annemiek Engbers, due dei tre autori del nuovo studio PNAS, spiegano che ci sono due possibili cause per l'anomalia del Sud Atlantico.

"Sotto l'Africa, c'è una grande funzionalità nel mantello più basso in cui le onde si muovono molto più lentamente attraverso la Terra - il che significa che molto probabilmente c'è una regione insolitamente calda del mantello più basso. Ciò potrebbe causare una diversa interazione con il nucleo esterno in quella posizione specifica, il che potrebbe spiegare lo strano comportamento del campo magnetico nell'Atlantico meridionale ", osservano i ricercatori.

Ma c'è un altro possibile colpevole, secondo Biggin ed Engbers: il nucleo interno della Terra.

“Questa solida funzionalità sta lentamente crescendo, ma non ovunque nello stesso ritmo. C'è la possibilità che stia crescendo più velocemente da un lato, causando un flusso all'interno del nucleo esterno che sta raggiungendo il confine esterno con il mantello roccioso appena sotto l'emisfero atlantico. Ciò potrebbe causare un comportamento irregolare del campo magnetico sulle lunghe scale temporali che abbiamo trovato su Sant'Elena”, spiegano gli scienziati.

CC0 Visione dell'artista di un satellite in orbita

Le scoperte degli scienziati della Liverpool University sono buone notizie per coloro che temono un imminente capovolgimento dei poli magnetici della Terra. L'anno scorso, i ricercatori della National Oceanic and Atmospher Administration degli Stati Uniti e del British Geological Survey hanno aggiornato le coordinate del polo nord magnetico un anno prima del previsto dopo aver scoperto che stava lasciando l'Artico canadese e si stava spostando verso la Siberia russa ad una velocità di oltre 55 km all'anno, rispetto a meno di 15 km all'anno nel 2000. Gli scienziati hanno cercato di calmare le paure, assicurando che uun'inversione dei poli non avrebbe avuto luogo in breve tempo e in caso ci sarebbero voluti fino a mille anni per completarlo, sperando quindi di mitigare qualsiasi impatto negativo.