Coronavirus, Bill Gates: forse saranno necessarie dosi multiple di vaccino

L'ex ad di Microsoft e filantropo è stato in prima linea nella promozione di una campagna di vaccinazione rivolta a tutto il pianeta, con la Bill & Melinda Gates Foundation che chiede una cooperazione globale per somministrare i vaccini COVID-19 a ben 7 miliardi di persone.

Le persone potrebbero dover assumere dosi multiple di un vaccino perché sia efficace contro il coronavirus, ha affermato Bill Gates.

"Nessuno dei vaccini a questo punto sembra funzionare con una singola dose", ha detto il miliardario, parlando al CBS Evening News.

“Quella era la speranza all'inizio. Forse uno di essi, in particolare uno di seconda generazione, ci sorprenderà. Speriamo solo in due dosi, anche se negli anziani, a volte ce ne servono di più. Quindi serve assicurarci di avere un sacco di persone anziane nel processo per avere dati".

Alla domanda sui test in corso sui potenziali vaccini da parte di aziende come AstroZenica e Moderna, Gates ha ammesso che "non sappiamo se questi vaccini funzioneranno. Non sappiamo se funzioneranno per evitare morti, non sappiamo se funzioneranno per evitare la trasmissione. Ecco perché stiamo lavorando su così tanti vaccini di prima generazione e molti di vaccini di seconda generazione che, sebbene impiegheranno più tempo, hanno maggiori probabilità di essere estremamente efficaci".

La Fondazione Gates è nota per supportare la ricerca di almeno sette vaccini separati e ha impegnato centinaia di miliardi di dollari in questo sforzo.

Commentando le notizie sui gravi effetti collaterali del vaccino di Moderna, tra cui brividi, mal di testa, affaticamento e dolore muscolare, Gates ha insistito sul fatto che “alcuni di questi non sono così gravi, ma che dobbiamo assicurarci che non ci siano effetti collaterali gravi. Penso che la FDA farà un buon lavoro, nonostante la pressione".

Elogiando il sostegno del governo americano alla ricerca di enti privati sui vaccini, Gates ha affermato che la sua fondazione collabora con lo Stato nel lavoro con le società, inclusa la flessibilità, "in modo che non solo gli Stati Uniti ma l'intero mondo possa ottenere il vaccino". Secondo il filantropo, data la "generosità tradizionale del governo degli Stati Uniti nella sanità globale, è possibile che il prossimo pacchetto federale di finanziamenti sul coronavirus possa includere fondi per i programmi di vaccinazione globali.

Gates ha detto che si aspetta che alcuni "buoni strumenti di vaccinazione" saranno disponibili nel 2021. "Le società private hanno intensificato la ricerca. La scienza va avanti. Gli Stati Uniti finanziano la ricerca biologica più di qualsiasi altro Paese. Abbiamo intensificato i finanziamenti a questi produttori di vaccini. Gli impianti sono in via di realizzazione proprio ora. Nel 2021 ci sono buone possibilità per concretizzare il tutto."

Gates contro il coronavirus

L'impegno e l'attivismo del miliardario tecnologico per quanto riguarda il problema del coronavirus dall'inizio della pandemia ha portato sia a elogi che a critiche. Alcuni americani hanno anche messo in dubbio le sue motivazioni, con ben il 40% degli spettatori di Fox News che credono in una teoria della cospirazione secondo cui Gates cerca di usare il vaccino COVID-19 per impiantare microchip in miliardi di persone. Altri temono che il miliardario possa provare a usare i vaccini come una forma di controllo della popolazione attraverso la sterilizzazione segreta delle persone che assumono il farmaco.

Lo stesso Gates ha ridicolizzato queste teorie della cospirazione, definendo la teoria dei microchip "così stupida o strana che persino ripeterla non sembra quasi dargli credibilità". Ha anche messo in guardia sul fatto che la diffusa convinzione della gente in queste teorie potrebbe portare a un minor numero di vaccinazioni e quindi a ridurre l'efficacia di qualsiasi vaccino.