La Cina lancia la sua prima sonda su Marte

Il razzo vettore Lunga Marcia 5 è stato lanciato alle 12:41 ora locale (05: 41 di Roma) dal Wenchang Space Launch Center nella provincia meridionale dell'isola di Hainan.

Per avviare la missione su Marte, è stata utilizzata una modifica del lanciatore Lunga Marcia 5 con una massa di lancio di circa 870 tonnellate. Il peso totale di "Tianwen-1" è di circa 5 tonnellate, di cui il modulo di discesa rappresenta 1,3 tonnellate; la stazione orbitale pesa circa 3,7 tonnellate, riporta Xinhua.

Ci vorranno sette mesi per coprire la distanza dalla Terra a Marte, che varia da 55 a 400 milioni di km a causa delle loro diverse orbite. La sonda dovrebbe raggiungere Marte nel febbraio 2021, dopo di che entrerà per la prima volta in un'orbita altamente ellittica con un periodo di rivoluzione completo di circa 10 giorni.