Sei alternative a Coca-Cola e Pepsi che possono salvarti la vita

L'estate, con le sue alte temperature, è un momento in cui è più difficile resistere alle bevande analcoliche. Tuttavia, potresti non aver pensato di poter preparare a casa versioni più sane e più economiche di bevande a base di cola e altri prodotti che abusano di zucchero.

Preparare bevande rinfrescanti con gli ingredienti che hai in cucina è veloce, salutare e facile. Devi solo riempire una brocca o una bottiglia da un litro d'acqua, aggiungerci frutta ed erbe e lasciarla raffreddare in frigorifero. Hai già la tua bevanda salutare pronta per i prossimi due o tre giorni, a seconda dei prodotti che scegli.

La prima proposta di Doris Wai sul quotidiano cinese 'SCMP' è una bevanda a base di mirtilli e mandarini. Hai solo bisogno di due mandarini pelati, una fonte di vitamina C e fibra e tra 10 e 15 mirtilli, che ti forniranno la stessa vitamina e oltre che agli antiossidanti. Aggiungi i mandarini a spicchi (puoi anche spremerne uno) e i mirtilli nell'acqua e lascia raffreddare il composto per quattro ore.

Forse una proposta più rinfrescante è quella di mischiare cetriolo e menta. Questi prodotti si distinguono per l'alto contenuto di antiossidanti, nonché per i flavonoidi e i tannini nel caso dei cetrioli e la vitamina A nel caso della menta. Taglia delicatamente un cetriolo e aggiungi otto foglie di menta tritate. Mescola bene e poi metti in frigo. Dopo quattro ore o durante la notte, la bevanda sarà pronta.

La bibita più estiva è senza dubbio quella a base di anguria e basilico. Metti l'equivalente di due tazze di anguria a pezzi e senza buccia e 10-15 foglie di basilico nell'acqua. Dopo quattro ore a raffreddare, avrai un cocktail di vitamina C e carotenoidi e con perfette proprietà anti-infiammatorie per una migliore digestione.

Se ti piacciono i frutti più acidi, puoi aggiungere all'acqua fragola e limone. Questa combinazione ti fornirà vitamina C, vitamine B9 e B6 e potassio. Devi solo tagliare le fragole a pezzetti e condire il composto con uno spicchio di limone con la buccia. Dopo quattro ore o una notte in frigo, la tua bibita estiva sarà pronta.

Un'altra alternativa alle bevande in lattina è la soda alla ciliegia e lime. Metti due tazze di ciliegie snocciolate e tagliate a metà e una sottile fetta di lime con la buccia nell'acqua, aspetta sei ore che si raffreddi e hai già un drink pieno di antiossidanti, fitochimici, vitamina C, potassio e magnesio.

La mela e la cannella si abbinano bene in quasi tutti i modi e le bevande non fanno eccezione. Le mele sono una fonte di antiossidanti, vitamina C e potassio, mentre la cannella ti fornirà perfetti antiossidanti anti-infiammatori per combattere le infezioni e rigenerare i tessuti. Metti due bastoncini di cannella in acqua e lascia raffreddare durante la notte. La mattina dopo dovrai solo aggiungere una mela tagliata a pezzi sottili e avrai una bevanda molto dolce che non avrà nulla da invidiare alle bevande analcoliche che di solito compriamo.

Il tutto ugualmente gustoso e sicuramente più salutare delle bevande ad alto contenuto di zucchero.