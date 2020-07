Il Condor vola per 170 chilometri senza battere mai le ali – Scoperta

Il condor delle Ande è tra gli uccelli più grandi al mondo e nonostante il suo peso ha una capacità di volo unica. Il condor della Patagonia vola per chilometri senza battere le ali.

Il Condor delle Ande, uno degli uccelli più grandi al mondo, ha la capacità di volare per 170 chilometri senza sbattere mai le ali.

Una scoperta sorprendente frutto di una ricerca condotta dalla professoressa Emily Shepard dell’Università di Swansea e dal dottor Sergio Agustin Lambertucci ricercatore argentino.

La ricerca conferma la eccezionale capacità di questi volatili di volare in varie condizioni pur non conoscendo le condizioni meteo come potrebbe fare il pilota di un aliante.

Lo studio è ancora più eccezionale se si pensa che i due ricercatori hanno studiato degli esemplari giovani, i quali vengono di solito considerati meno esperti.

Ad ogni modo, i condor giganti delle Ande, sono in grado di usare pochissimo il battito delle ali anche in condizioni di volo difficili e lo fanno sfruttando le correnti ascensionali in una maniera formidabile.

216 ore di rilevazioni

Gli scienziati hanno dotato alcuni esemplari di condor di un dispositivo di bio-registrazione per verificare quante volte il condor andino della Patagonia batte le ali durante il volo.

Ebbene il risultato delle 216 ore di rilevazioni è sorprendente, perché il condor della Patagonia usa il movimento delle ali solo per l’1% del tempo di volo. Una eccezionale economia delle energie che ora potrebbe portare a credere che anche uccelli più grandi, e ormai estinti, erano in grado di volare sfruttando una tecnica simile.