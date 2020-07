Scienziati siberiani ottengono gli anticorpi neutralizzanti il coronavirus

"Per questo abbiamo usato campioni di sangue di donatori che erano stati malati di Covid-19 e una tecnologia unica per l'ordinamento dei singoli linfociti B", ha dichiarato l'interlocutrice dell'agenzia.

Secondo lei, gli anticorpi ottenuti riescono a bloccare l'interazione del virus e della proteina della membrana ACE2 e, di conseguenza, impedirne la penetrazione nelle cellule umane. Ulteriori ricerche in questa direzione aiuteranno a creare farmaci per una terapia specifica e per prevenire l'infezione del coronavirus.

"Inoltre i materiali ottenuti ci consentiranno di studiare le caratteristiche dell'immunità protettiva nell'infezione da coronavirus e saranno richiesti per il perfezionamento dei vaccini", ha aggiunto la Dorokhova.

Il laboratorio di immunogenetica dell'Istituto di Biologia Molecolare e Cellulare del ramo siberiano dell'Accademia Russa delle Scienze sotto la direzione di Alexander Taranin, dottore in scienze biologiche, è impegnato nella creazione di una diagnostica molecolare e di una terapia contro le malattie, nell'analisi funzionale delle proteine ​​umane, nonché nella ricostruzione dell'evoluzione molecolare del sistema immunitario.