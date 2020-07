Il ritorno di una leggenda: Ford rivela il suo nuovo Bronco 2021 dal vivo

Da allora, e soprattutto negli ultimi mesi, gli appassionati hanno cercato immagini e dettagli sul rinnovato SUV. Ma la Ford ha fatto un buon lavoro nel tenere segreto il progetto fino all'ultimo momento. Ora è giunto il momento e la società americana svela ufficialmente il suo nuovo SUV.

La data di rilascio è stata rinviata più volte a causa della pandemia di coronavirus, ma ora la nuova auto vedrà finalmente la luce. In realtà, si tratta di una famiglia di automobili, che sarà composta da diversi sottomodelli: Bronco a tre porte, a cinque porte e Bronco Sport.

Questa presentazione sarà una buona opportunità per conoscere le caratteristiche tecniche di questo veicolo, poiché fino a ora è stato possibile acquisire solo alcuni aspetti del suo design.

Dopo la presentazione, i fan più fedeli del marchio saranno in grado di effettuare la prenotazione per acquistare uno di questi SUV pagando solo $ 100.

Il Bronco dovrebbe diventare un concorrente diretto del leggendario Jeep Wrangler. Sarà anche un vero fuoristrada e avrà le stesse possibilità di rimuovere le portiere e il tettuccio dell'auto.

Sulla base delle informazioni disponibili, il prezzo di partenza della Ford Bronco sarà di US $ 29.995 e sarà disponibile con la scelta di due motori: un V4 turbo da 2,3 litri che genera 270 cavalli e un V6 da 2,7 litri che genera 310 cavalli. Secondo il produttore, esiste già una moltitudine di opzioni e accessori ufficiali per il nuovo Bronco. Per quanto riguarda i cambi, ci sarà un manuale a sette marce e un automatico a 10 marce tra cui scegliere.