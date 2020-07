Trovati i migliori smeraldi russi degli ultimi 20 anni

Quattro smeraldi da 4,8 kg sono stati trovati in un giacimento in Russia. La loro qualità è la migliore nel Paese eurasiatico degli ultimi 20 anni. Potrebbero valere 40.000 $.

Sono stati scoperti nel deposito di Malishevskoe nella regione degli Urali dalla società Prins Marinski, parte della società statale Rostec. La massa di ogni pietra varia tra 1 e 1,5 kg e il loro valore tra 7.000 e 11.000 dollari. Hanno una buona forma, un colore verde scuro e la loro qualità è eccezionale. Una volta che le autorità competenti le avranno valutate, si deciderà come agire per venderli. Ci si aspetta che trovino un acquirente molto rapidamente, ha affermato il direttore generale della società RT-Capital, Kiril Fédorov.

Nella prima metà dell'anno, sei grandi smeraldi sono già stati scoperti in questo deposito, più che in tutto il 2019 e il doppio rispetto al 2018. I buoni risultati sono dovuti al cambiamento della tecnologia della frantumazione dei minerali, e che è dovuto alla strategia di sviluppo dell'azienda, spiega Fédorov. Il direttore sottolinea che hanno modificato le impostazioni dell'attrezzatura di frazionamento, che ha permesso di aumentare le dimensioni delle pietre e, allo stesso tempo, di mantenere la loro forma naturale nelle materie prime finite.

"Questi smeraldi hanno una domanda e un valore maggiori rispetto alle piccole pietre", ha dichiarato Fédorov.

Malishevskoe è il più grande deposito di smeraldi in Europa, uno dei tre più grandi al mondo e l'unico in Russia. Ogni anno, i minatori che lavorano in questo deposito processano 94.000 tonnellate di minerali ed estraggono 150 chili di smeraldi, 15 di alessandriti e più di cinque tonnellate di berillo.

Questo deposito fu scoperto all'inizio del XIX secolo e da esso vengono estratte materie prime come smeraldi, ossido di berillio, fenacite, alessandrite, flogopite, litio, rubidio e cesio. Gli smeraldi degli Urali sono molto apprezzati nel mercato mondiale delle gemme perché hanno una tonalità giallastra unica che non è tipica di questo minerale e sono noti con il marchio di smeraldi Malishevskoe.

RT-Capital sta implementando una nuova strategia di sviluppo approvata nel gennaio 2020 per Marinski Prisk, mirata ad aumentare la sua produzione di pietre preziose e migliorare l'efficienza operativa entro il 2025.