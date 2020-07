Pronto il primo yacht "rompighiaccio" per navigare tra gli iceberg - Foto, Video

Lo yacht di classe SeaExplorer lungo 77 metri La Datcha è stato messo in acqua nella città portuale di Flessinga. Puoi navigare fino a 40 giorni in mare aperto grazie a serbatoi di carburante migliorati e un sistema di raccolta dei rifiuti. La nave ha anche un batiscafo, due eliporti e motoslitte. Ci sono anche due vasche idromassaggio, una sauna, una sala massaggi e una palestra a bordo. Ognuna delle sei cabine ha uno spogliatoio, un bagno e una doccia o vasca.

La nave è progettata per viaggiare verso i poli e le isole tropicali. E' in grado di ospitare a bordo 24 membri dell'equipaggio e 12 passeggeri.

"Il mondo è così grande e la nostra vita è così breve che bisognerebbe esplorare il più possibile", ha detto Tinkov per giustificare la costruzione dello yacht.

Il banchiere prevede di utilizzarlo solamente per 20 giorni all'anno e di noleggiarlo per il resto del tempo. Farà parte del progetto La Datcha nell'ambito del quale Tinkov affitta case in diverse parti del mondo, in località legate ai suoi hobby: sci (Courchevel e Val Thorens in Francia), ciclismo (Forte dei Marmi in Italia), pesca (Astrakhan sul fiume Volga, in Russia) e sport acquatici (Cabo San Lucas in Messico).

Il noleggio di questo esclusivo yacht avrà un costo di 740.000 euro a settimana, oltre a un deposito del 30% per spese aggiuntive. La costruzione della nave è costata circa 100 milioni di dollari.

​A giugno si è appreso che Tinkov, che soffre di leucemia, ha contratto il Covid-19, da cui è guarito. All'inizio di aprile il 52enne russo aveva annunciato di voler rinunciare a continuare a gestire la banca che aveva fondato.