Questa "cattiva erba" contiene proprietà benefiche per il sistema immunitario

L'ortica ha sempre avuto "una cattiva reputazione", ma quest'erba è ricca di sostante necessarie al metabolismo e benefiche per l'organismo umano, perché rafforzano il sistema immunitario e permettono di combattere lo stress e la fatica.

"Le ortiche contengono parecchie sostanze bio-attive, in particolare flavonoidi, vitamina B9 o acido folico e acido ascorbico, cioè vitamina C. Ecco perché è utile per il nostro metabolismo", ha detto a Sputnik Mijaíl Ginzburg, direttore dell'Istituto di Investigazione di Dietologia e Terapia Dietetica di Samara, sulle sponde del fiume Volga.

La carenza di vitamina B9 produce anemia, malattie cardiovascolari e depressione. L'acido folico deve essere assunto dalle donne incinta nei primi mesi di gravidanza. Inoltre fa bene alla pelle, alle unghia, e fortifica la struttura dei capelli.

Le ortiche non solo possono essere assunte in compresse, ma possono essere utilizzate in cucina per preparare insalate, zuppe e persino bevande. Crescono spontaneamente in campagna ma sono piante urticanti, quindi non bisogna dimenticare di indossare dei robusti guanti per raccoglierle.

Basterà farle cuocere per qualche istante, con acqua a temperatura di ebollizione, per cucinarle.

"Practicamente non esiste alcuna contraddizione per le ortiche - ha detto lo specialista - però forse deve fare attenzione chi soffre di problemi di stomaco come gastrite o ulcera", ha avvertito il medico.