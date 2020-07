Anguria - buona per la salute ma anche pericolosa se conservata male

Questo frutto è buono per la dieta e contiene molte vitamine e minerali. Tuttavia, gli specialisti non ne raccomandano l'acquisto a fette già tagliate e avvertono che è necessario sapere come conservarla correttamente in modo che non diventi dannosa per la salute.

La stagione delle angurie, o cocomeri come molti preferiscono chiamare questo frutto, è arrivata in molti paesi. Gli esperti ne raccomandano il consumo per le proprietà nutrizionali ma avvertono del pericolo di acquistare angurie tagliate per motivi igienici e il conseguente rischio di riproduzione di microrganismi.

"Tagliando il frutto rompiamo la protezione naturale che isola la parte commestibile dall'ambiente. Se non viene tenuto refrigerato, favorisce la crescita di microrganismi", spiega il nutrizionista Beatriz Robles, citato da Huffington Post.

Lo specialista non consiglia l'acquisto di prodotti manipolati anche se si trovano in frigorifero, perché "non sappiamo da quanto tempo siano stati tagliati".

Dopo aver acquistato un'intera anguria, è anche importante sapere come gestirla bene a casa. Innanzitutto, bisogna lavarla bene sotto il rubinetto, si raccomanda Robles.

"La frutta e la verdura possono avere microrganismi patogeni come la Salmonella, la Listeria o l'Escherichia Coli sulla loro superficie", afferma il nutrizionista. Se non lavati bene prima del taglio, questi microrganismi possono passare all'interno.

Le angurie di solito sono piuttosto grandi e difficilmente si riesce a mangiarne una intera, la parte tagliata e rimanente andrebbe sempre conservata in frigo, tanto più che si tratta di un prodotto della natura estivo e il caldo non fa che accelerare i processi contaminanti.

L'anguria è un prodotto ideale per la perdita di peso, poiché ha poche calorie (fino a 38 chilocalorie per 100 grammi) e non contiene praticamente grassi.

Allo stesso tempo, è ricca di vitamine (A, B1, B2, B6, B9, C, E, H e PP) e minerali, come fosforo, potassio, ferro, zinco, magnesio, fosforo, calcio e sodio.

Inoltre, contiene molti antiossidanti, in particolare il licopene ed è utile per prevenire le malattie cardiovascolari, nonché purifica bene i reni e il fegato.