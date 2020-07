Il primo aereo elettrico certificato UE prende il volo - Video

Si chiama ‘Pipistrel Velis Electro’ ed è un aereo leggero sloveno completamente elettrico, progettato e prodotto dalla Pipistrel di Ajdovščina. L'aeromobile è stato omologato nel giugno 2020. Si tratta del primo velivolo elettrico al mondo ad essere certificato e ora ha finalmente spiccato il volo. Il fatto di aver superato tutti gli standard di sicurezza richiesti dall’Agenzia per la sicurezza aerea significa che potrà ben presto essere avviato il suo uso commerciale.

L'aeromobile presenta un'ala alta a sbalzo e una configurazione a due posti affiancati in una cabina chiusa a cui si accede attraverso le porte laterali. E’ dotato di un carrello di atterraggio triciclo fisso e un singolo motore elettrico. Il progetto ha ricevuto il certificato dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) il 10 giugno 2020, dopo un periodo di certificazione durato quasi tre anni.

Le caratteristiche tecniche

Il propulsore è il motore elettrico Pipistrel E-811 raffreddato a liquido, valutato a 57,6 kW (77 CV) a 2500 giri / min per 90 secondi per il decollo e 49,2 kW (66 CV) a 2350 giri / min per un funzionamento continuo. E’ stato sviluppato in collaborazione con le società di ingegneria slovene Emrax ed Emsiso ed è alimentato da due batterie al litio collegate in parallelo.

Una batteria è montata nel naso e una dietro la cabina per l'equilibrio.

Velis Electro ha un livello di rumore massimo di 60 dBa.

Il peso a vuoto è di 428 kg e lordo di 600 kg, con un carico utile di 172 kg.

Il produttore ha detto di voler consegnare almeno una trentina di esemplari entro l’anno.