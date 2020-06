Donna non riesce a rimanere incinta: medici scoprono che geneticamente è un uomo

Ad una 30enne residente in India recatasi dal medico con dolori addominali è stata diagnosticata una rara malattia congenita: è stato scoperto che aveva il cromosoma sessuale maschile XY, segnala l'agenzia PTI.

I medici hanno scoperto che la paziente soffre della sindrome da insensibilità agli androgeni, nota spesso anche come sindrome di Morris. Le persone con questa malattia esteticamente sembrano donne, ma geneticamente sono uomini.

La paziente indiana è sposata da nove anni. La coppia ha tentato più volte di concepire un bambino, ma senza successo.

La paziente non ha utero e ovaie, non ha mai avuto una mestruazione, mentre i dolori addominali erano un sintomo di cancro ai testicoli, hanno detto i medici.

"A giudicare dal suo aspetto, si tratta di una donna. A partire dalla voce, dal seno sviluppato e dai genitali esterni", ha commentato l'oncologo Anupam Dutta.

Il medico ha spiegato che i testicoli non hanno sintetizzato il testosterone, dal momento che sono rimasti non sviluppati all'interno del corpo e gli ormoni sessuali femminili non le hanno permesso di acquisire un aspetto maschile.

Ora la paziente è sottoposta a chemioterapia.

Si è scoperto che anche sua sorella di 28 anni, oltre a due zie materne, soffrono della sindrome di Morris.