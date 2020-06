UK, iniettato il vaccino dell'Imperial Colledge al primo volontario

“La squadra di scienziati, che ha iniettato una piccola dose del vaccino ad un volontario nella zona ovest di Londra, sta monitorando attentamente lo stato del partecipante al programma e comunica che si sente bene, non ci sono timori per la sua incolumità”, rende noto l’Imperial College in una nota.

Gli scienziati hanno ricevuto finanziamenti dal governo per lo sviluppo del vaccino per un importo di oltre 41 milioni di sterline. Altri cinque milioni sono stati raccolti attraverso donazioni.

Secondo gli scienziati, il lavoro sul vaccino contro il COVID-19 porterà a cambiamenti "rivoluzionari" nel processo di sviluppo anche di altri vaccini.

Contemporaneamente con l'Imperial College stanno lavorando su un vaccino gli scienziati dell'Università di Oxford in collaborazione con l'azienda italiana Irbm di Pomezia.