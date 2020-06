Honda reinventa l'airbag con un design rivoluzionario - Video

Gli ingegneri della Honda hanno deciso di migliorare la sicurezza del passeggero che siede accanto al guidatore in caso di collisione frontale. A differenza del conducente, i passeggeri sono più lontani dal cruscotto, motivo per cui hanno maggiori probabilità di colpirlo con la testa prima che si attivi l'airbag.

Dunque le collisioni frontali ad angoli obliqui, quando solo una parte della macchina si scontra contro un ostacolo, aumenta ulteriormente il pericolo. In questi casi, il corpo viene lanciato da una parte all'altra, causando una rotazione violenta della testa del passeggero.

Per questo motivo, il nuovo airbag ha la forma di un guanto da baseball, con due cuscini alti che si estendono lungo i lati e uno inferiore al centro. Inoltre, i due cuscini alti sono collegati con un foglio elastico, che li mantiene dove devono essere in modo da indirizzare la testa verso il centro.

Pertanto, non solo garantisce che l'impatto dell'airbag sia ridotto al minimo, ma anche la rotazione della testa sia ridotta, riducendo così la probabilità di lesioni alla colonna vertebrale.

Inoltre questo design dell'airbag rende più leggero l'impatto sulla testa, il che rende meno probabile il verificarsi di lesioni per la legge dell'inerzia. Questo design è stato prodotto da Honda in collaborazione con il suo fornitore di airbag, Autoliv, con l'idea di condividerlo con altre case automobilistiche.

Al momento, questo modello di airbag è installato solo su Acura TLX, ma la società prevede di installarlo alla fine su tutto il suo parco di auto. Tra le altre innovazioni in materia di sicurezza, Acura TLX presenta anche airbag per i piedi dei passeggeri posteriori, che impediscono loro di muoversi troppo in caso d'incidente.