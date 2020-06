Mangiare le banane in combinazione con alcuni prodotti potrebbe essere mortalmente pericoloso

In particolare non bisognerebbe consumare le banane insieme al melone Hami (indicato anche come melone cinese Hami o il melone neve - ndr), dal momento che si genererebbe un eccesso di ioni di potassio nel sangue, che come conseguenza potrebbe comportare la debolezza del muscolo cardiaco, insufficienza renale, malattie articolari e una riduzione della frequenza cardiaca.

"Può causare gravi danni all'organismo e, in casi gravi, persino portare alla morte", si afferma nell'articolo.

Le persone con problemi alla funzionalità di milza e stomaco dovrebbero evitare di mangiare le banane con latticini: potrebbe causare dolore addominale, diarrea e altri problemi al tratto gastrointestinale.

Non è la miglior scelta possibile mangiare le banane con le patate dolci. Sono ricchi di fibre e possono complicare significativamente il processo digestivo.

"Consumando simultaneamente questi prodotti [...> il cibo rimane a lungo nel tratto gastrointestinale. Potrebbe portare a reflusso acido e altri sintomi spiacevoli e nei casi più gravi può persino causare un'intossicazione cronica", scrive il portale cinese.

Mangiare le banane insieme ai prodotti elencati non è rischioso se intercorre un intervallo di almeno una mezz'ora.

Come osserva l'autore dell'articolo, non serve mangiare banane a stomaco vuoto, così come si dovrebbe rinunciare al loro consumo se ancora troppo acerbe.

Non è una buona cosa conservare le banane in frigorifero.

"La bassa temperatura del frigorifero porta all'oscuramento della buccia del frutto e alla degradazione della polpa. In questo modo la banana perde gusto e valore nutrizionale", si legge nell'articolo.

In precedenza abbiamo pubblicato i consigli per conservare le banane il più a lungo possibile.