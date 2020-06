Ricerca americana rileva fattore che aumenta il rischio di cancro dell'82%

Uno stile di vita sedentario aumenta significativamente il rischio di morte per cancro, hanno scoperto i ricercatori dell'Università del Texas.

I risultati dello studio sono stati riportati da MedicalXpress.

Per cinque anni gli autori dello studio hanno monitorato il livello di attività fisica di oltre 8mila persone di età superiore ai 45 anni. Nessuno di loro aveva il cancro all'inizio dell'esperimento. Dal 2009 al 2013, 268 di loro sono morti di cancro.

I volontari con il livello più basso di attività fisica avevano un rischio di morte dell'82% più elevato a causa di neoplasie maligne rispetto ai partecipanti con uno stile di vita più movimentato e sportivo.

"Questo è il primo studio che indica sicuramente un legame diretto tra mancanza di attività fisica e morte per cancro", ha dichiarato la responsabile della ricerca Susan Gilchrist.

Ha aggiunto che più a lungo una persona conduce uno stile di vita sedentario fino alla comparsa del cancro, maggiore è la probabilità di un decorso letale della malattia.

I ricercatori hanno scoperto che se vengono dedicati almeno 30 minuti al giorno ad una moderata attività fisica, come il ciclismo, il rischio di morte per cancro diminuisce del 31%. Con un'attività leggera, come camminare, il rischio diminuirà dell'8%.

"Dico ai miei pazienti di pensare che possono alzarsi per cinque minuti ogni ora e andare al piano di sopra a piedi al posto dell'ascensore. Sembra poco, ma questo studio dice che anche un'attività lieve aumenta le possibilità di sopravvivere al cancro", ha sottolineato la Gilchrist.

In precedenza l'Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) aveva riferito che in Italia si registra la sopravvivenza più alta al tumore in Europa, rilevando al tempo stesso l'importanza della prevenzione.