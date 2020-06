Quello che non bisogna fare quando si ricarica il cellulare per farlo durare

I viaggi in auto a volte sono una tentazione di caricare il telefono nell'accendisigari, ma ci sono diversi motivi per cui questo dovrebbe essere evitato. L'ingegnere della società IVEStore ed esperto russo nel campo degli "smartphone" Andrey Zeleny fornisce alcuni suggerimenti in tal senso.

Se si desidera far durare la batteria del telefono il più a lungo possibile, ci sono diverse cose da evitare durante la ricarica. Uno di questi è l'uso dell'accendisigari dell'auto, soprattutto quando il collegamento non è di buona qualità.

Quando il telefono viene caricato in macchina, aumenta la possibilità di picchi di tensione durante i quali il dispositivo riceve troppa potenza. Ciò può causare gravi danni al dispositivo, ha avvertito Zeleny, citato dal media russo Prime.

"Soprattutto non è consigliabile caricare il telefono quando si accende e si spegne il motore del veicolo. Ciò può causare lo scaricamento completo della batteria del telefono", afferma l'esperto.

In generale, ovunque si trovi il telefono, dovrebbe sempre essere tenuto lontano dalla luce solare, poiché surriscalda la batteria e ciò può causare gravi danni. Dall'altra parte è stato dimostrato che non è così dannoso come si pensa usare il telefono mentre è in carica.