Il solstizio d’estate per l’Astronomia è oggi 20 giugno, ecco perché

Se l’estate meteorologica è già arrivata il primo giugno, il solstizio d’estate che sancisce l’inizio dell’estate astronomica è invece oggi 20 giugno 2020. Se vogliamo essere precisi l’estate è iniziata alle ore 3.50 UT di sabato 20 giugno.

La data e l’ora tuttavia differiscono di anno in anno perché la nostra Terra non è esattamente un orologio svizzero ed ha i suoi tempi per fare certe cose. Il solstizio d’estate, quindi, varia tra il 20 e il 22 giugno, ma da alcuni anni sta capitando il giorno 20 e sarà così almeno fino al 2025.

Ma sai perché consideriamo questo giorno l’inizio dell’estate anche se la Terra si trova alla massima distanza dal Sole (afelio)? Perché la “trottola” Terra, nel girare intorno al suo asse si inclina e in questo momento preciso l’emisfero boreale è alla sua massima inclinazione verso il Sole.

Noi non ce ne rendiamo conto ma è come se ci fossimo sporti un po’ più verso il Sole per prendere meglio la tintarella. E meno male che questo fenomeno accade quando siamo all’afelio, altrimenti le temperature sarebbero decisamente più alte.

Il giorno più lungo dell’anno

Il giorno del solstizio d’estate è quello con il maggior numero di ore, o meglio di minuti di luce dell’anno.

Quest’oggi infatti il Sole è sorto alle 5.34 e tramonterà alle 8.48 minuti! Prendendo in considerazione la città di Roma.

Se casualmente ci dovessimo invece trovare a Murmansk, città portuale della Russia al confine con la Scandinavia, ebbene avremmo sorprendentemente 24 ore di luce solare ininterrotte e godremmo di uno spettacolo della natura unico.

Cosa significa solstizio

Solstizio deriva dal latino solstitium ed è una parola composta da sol, sole, e da stare, con il senso di fermare, fermarsi.

Indica quindi il momento in cui il Sole arresta la sua corsa sopra l’equatore celeste per poi riabbassarsi.