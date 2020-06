Sole e raggi ultravioletti aiutano a combattere il coronavirus – Studio italiano

Che la luce ultravioletta avesse proprietà igienizzanti era un fatto noto alla scienza già da almeno un secolo. L’utilizzo degli UVGI (Ultraviolet germicidal irradiation – radiazione ultravioletta germicida) è un metodo di sterilizzazione che utilizza la luce ultravioletta con lunghezze d’onda comprese nella banda UV-C (tra i 280 e i 00 nanometri), per interferire nell’RNA dei microrganismi impedendogli di riprodursi. E’ già utilizzata in una varietà di applicazioni – dalla disinfezione del cibo, alla pulizia degli acquari, alla purificazione dell’aria.

Apparentemente quindi nulla di nuovo. Ora però l’Università Statale di Milano, in collaborazione con i ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica Inaf e quelli dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano Int nonché dell’Irccs Fondazione Don Gnocchi, hanno compiuto uno studio approfondito per verificare quanto questo tipo di radiazioni riescano a contrastare anche il SARS-COV-2, noto responsabile della malattia COVID-19 che conosciamo bene.

Se è vero che le capacità germicide dei UV-C erano note in linea di principio, una misura diretta della dose necessaria per rendere innocuo specificatamente il SARS-COV-2 non era stata ancora effettuata con precisione.

“Abbiamo illuminato con luce UV soluzioni a diverse concentrazioni di virus, dopo una calibrazione molto attenta effettuata con i colleghi di INAF e INT, e abbiamo trovato che è sufficiente una dose molto piccola - 3.7 mJ/cm2 , cioè equivalente a quella erogata per qualche secondo da una lampada UV-C posta a qualche centimetro dal bersaglio, per inattivare e inibire la riproduzione del virus”, ha spiegato Mara Biasin, docente di Biologia applicata dell'Università Statale di Milano,

Andrea Bianco, Tecnologo INAF ha aggiunto:

"Con dosi così piccole è possibile attuare un'efficace strategia di disinfezione contro il Coronavirus. Questo dato sarà utile a imprenditori e operatori pubblici per sviluppare sistemi e attuare protocolli ad hoc utili a contrastare lo sviluppo della pandemia".

Tutto ciò, dato che gli ultravioletti vengono prodotti non solo artificialmente ma anche in modo del tutto naturale grazie al Sole a seconda delle stagioni e delle latitudini, è utile a capire anche cosa potremmo aspettarci nei prossimi mesi.

Il sole, sanificatore naturale

E’ realistico presupporre che nei prossimi mesi estivi in Italia il Sole potrà aiutarci a ‘sanificare’ tutti gli ambienti esterni riducendo il potenziale virale del SARS-COV-2. E questa è senz’altro una buona notizia.

“In estate, in particolare nelle ore intorno a mezzogiorno, bastano pochi minuti perché la luce ultravioletta del Sole riesca a rendere inefficace il virus”, si legge nel sito della Statale di Milano che presenta lo studio.

Tuttavia, se nel frattempo nell’emisfero australe, dove invece alle porte si trova l’inverno e non l’estate, dovessimo osservare una recrudescenza dei contagi, potrebbe essere logico aspettarsi una ripresa della crisi nel nostro emisfero il prossimo autunno. E questa notizia ovviamente non è affatto buona.

Attenzione!

Tutto questo non significa che esporsi al Sole nelle ore più calde del giorno sia una buona idea: i raggi UV fanno il loro lavoro germicida negli ambienti esterni, ma agiscono diversamente sulla cute di chi si espone senza protezione.

I raggi ultravioletti non sono un nemico solo dei virus che utilizzano RNA per riprodursi, ma anche degli esseri umani che usano il DNA.

Ustioni, melanomi, eritemi, danni a lungo termine di vario genere, i raggi ultravioletti che ci arrivano diretti dal Sole in estate quando perpendicolari e incontrano la quantità minima di atmosfera terrestre a proteggerci, possono essere seriamente dannosi per la salute umana.