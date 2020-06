Andare in bici e camminare non è affatto ecologico, lo dice uno studio

Andare in bicicletta e camminare non sono affatto attività ‘green’ come comunemente si ritiene, anzi, potrebbero rivelarsi un boomerang per le emissioni di CO2.

I ricercatori dell’Università di Otago, in Nuova Zelanda, hanno pubblicato uno studio che con ogni probabilità non vincerà il Premio Nobel, ma concorrerà senz’altro al premio per la deduzione più controintuitiva dell’anno.

Come ha fatto l'equipe guidata da Anja Mizdrak, ricercatrice capo dell'Università di Otago, prima autrice dello studio scientifico apparso sulla rivista internazionale ‘Scientific Reports’, ad arrivare ad una conclusione del genere?

Semplice, è matematica, lei sostiene.

Se per percorrere un chilometro a piedi servono tra le 48 e le 76 chilocalorie, e per un chilometro in bicicletta tra le 25 e le 40, visto quanto costa in termini di emissioni CO2 ogni chilocaloria in più da assumere, allora abbiamo che sarà necessario emettere “0,26 chilogrammi di CO2 per chilometro per il camminare e di 0,14 chilogrammi di CO2 per chilometro per il ciclismo”.

Risultati apparentemente assurdi: seguendo questa logica sarebbe meglio spostarsi a bordo di un vecchio diesel senza neppure marmitta.

Il segreto è l'alimentazione

Per fortuna la collega e nutrizionista Cristina Cleghorn, co-autrice della ricerca e lei stessa docente presso l'Università di Otago, ha la soluzione al problema: a piedi o in bicicletta sì, ma nutrendosi di verdure, legumi, cereali integrali e frutta piuttosto che di carne e latticini.

Questa la chiave per una vera mobilità ecocompatibile dato che le emissioni variano notevolmente a parità di chilocaloria prodotta - "dai 0,02 grammi per i legumi ai 5,6 grammi di CO2 per chilocaloria per carne".

Quindi diventeremo tutti vegani e ciclisti? Non prendetela troppo alla lettera, dopotutto è solo uno studio teorico.