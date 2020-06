Nasa, 5 asteroidi si avvicineranno alla Terra

Uno sciame di 5 asteroidi sfilerà vicino alla Terra nei prossimi giorni, subito il passaggio di un corpo celeste che ha sfiorato il pianeta avvicinandosi a una distanza inferiore a quella della Luna. Lo rende noto l'agenzia aerospaziale NASA.

Il loro passaggio è previsto dal 16 al 19 giugno. Mercoledì 17 passeranno due asteroidi dalle dimensioni comprese tra i 41m - 92m il maggiore e 11m - 24m l'altro.

Il passaggio di 2020 LD

I corpi celesti NEO sono per fortuna di dimensioni molto piccole, con un diametro compreso tra i 14 e i 94 metri e passeranno a una distanza compresa tra 1,4 e 6,5 milioni di chilometri. In termini astrali si potrebbe dire che passeranno ad un soffio dal pianeta Terra, ma sono comunque "abbastanza" distanti per rappresentare una minaccia.

Maggiore preoccupazione ha destato l'evento astronomico segnato dal passaggio di un asteroide dal diametro di 122 passato ad un soffio dalla Terra. Il corpo NEO è passato a una distanza inferiore di quella Terra-Luna, non dando alcun "avviso" del suo passaggio, avvenuto il 5 giugno.

Gli astronomi hanno rilevato il fenomeno solo due giorni dopo, il 7 giugno. L'asteroide 2020 LD ha sorvolato da vicino la Terra a circa l'80% della distanza con la Luna viaggiando ad una velocità di 97.890 km/h, riferisce EarthSky.

Anche se gli asteroidi che volano tra la Terra e l'orbita della Luna non sono un fenomeno particolarmente insolito, sembra che 2020 LD sia ufficialmente il più grande asteroide ad essere passato tra il nostro pianeta e il satellite naturale dal 2011.

Si osserva che l'impatto col nostro pianeta di un asteroide di queste dimensioni potrebbe causare un disastro colossale. Tuttavia non c'è nulla di cui preoccuparsi per LD 2020, dal momento che per molti anni a venire non è previsto nessun avvicinamento pericoloso con la Terra.