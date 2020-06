Questo robot ha migliorato le sue prestazioni grazie al caffè! - Video

Ingegneri californiani hanno inventato un robot che grazie al caffè riesce a camminare più rapidamente. Ma come la macchina utilizzi il caffè per migliorare le prestazioni è tutt’altro che intuitivo.

Si sa che il caffè è energizzante, ma che potesse aiutare anche i robot ad andare più veloci è una novità. Certo, non dovete immaginare una macchina che per tirarsi un po’ su ogni tanto si faccia un caffè come facciamo noi umani al lavoro. Gli ingegneri della UC San Diego Jacobs School of Engineering hanno pensato al caffè per migliorare le prestazioni delle loro macchine in tutt’altro modo.

L’idea è stata quella di utilizzare i fondi del caffè per costruire dei substrati da applicare ai piedi dei robot per ammortizzare il contatto con le superfici. In pratica hanno creato dei veri e propri ‘stivali per robot’, composti da un involucro di lattice e una imbottitura di fondi di caffè che, a quanto pare, sarebbero risultati il materiale ideale da interporre tra il metallo delle macchine e le superfici irregolari che queste devono calpestare dato che ha le caratteristiche ideali per adattarsi alle superfici.

I ricercatori hanno testato tali loro ‘stivali per robot’ su una varietà di superfici, tra cui rocce, trucioli di legno e terreni accidentati all'aperto. Il risultato è stato una velocità di movimento fino al 40 percento più elevata rispetto agli stessi robot sulle stesse superfici ma senza i portentosi stivali al caffè.

Il segreto sta nel fatto che questi stivali rispondono in maniera straordinaria ad ogni superfice cambiando forma all’istante per poi tornare alla conformazione originale. Questo garantisce una migliore presa, diminuisce gli scivolamenti, gli inciampi, migliora l’ammortizzazione e, in conseguenza a tutto ciò, stabilità e velocità di marcia aumentano sensibilmente.