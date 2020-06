Specialista cinese spiega le tre regole per misurare la febbre

Il capo del team di esperti per la lotta al coronavirus di Shanghai ha spiegato ai media le regole per misurare correttamente la temperatura corporea.

In una intervista per il Qianjiang Evening News il professor Zhang Wenhong, primario del reparto di malattie infettive dell'ospedale Huashan di Shanghai e capo del team di esperti per la lotta al coronavirus della metropoli cinese, ha spiegato le tre semplici regole da seguire per misurare correttamente la temperatura corporea.

Innanzitutto, misurare la febbre sotto il braccio non è il metodo più efficace. Meglio utilizzare il termometro non a contatto e puntarlo sulla fronte.

Wenhong ha consigliato anche di non misurare mai la febbre immediatamente dopo aver mangiato perché il primo processo digestivo potrebbe innalzare la temperatura di mezzo grado.

In ultimo, suggerisce il primario, è del tutto sconsigliato eseguire la procedura dopo uno sforzo fisico, poiché anche questo potrebbe incidere sulla temperatura corporea e alterare sensibilmente i rilievi.

L'11 marzo, l'Organizzazione mondiale della sanità ha annunciato ufficialmente lo status di pandemia per l’epidemia di COVID-19. Secondo gli ultimi dati della stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, nel mondo i casi accertati di contagio sarebbero oramai quasi 6 milioni, e oltre 367mila i decessi.