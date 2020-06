Asteroide grande come l'Empire State Building passerà vicino alla Terra il 6 giugno

Un asteroide di dimensioni a quelle dell'Empire State Building di New York, denominato 163348 (2002 NN4) dalla NASA, passerà sabato 6 giugno a circa 5 milioni di chilometri dalla Terra ad una velocità di 11.146 chilometri al secondo.

Secondo il portale SpaceReference.org, il corpo celeste è stato classificato dalla NASA come "potenzialmente pericoloso", in quanto la sua traiettoria lo porterà ad avvicinarsi al nostro pianeta, pur restando ad una distanza che non sembrerebbe destare preoccupazioni.

Stando alle stime, la misura di 163348 (2002 NN4) è compresa tra 0.254 e 0.568 chilometri di diametro e, sebbene venga considerato di piccole dimensioni in termini assoluti, risulta comunque essere del 90% più grande rispetto alla maggioranza degli altri.

"2002 NN4 copre l'orbita del sole ogni 300 giorni (0.82) e arriverà ad una distanza pari a 0.50 unità astronomiche (AU) e raggiungendo una distanza di 1.26 AU dal sole. In base alla sua luminosità e al suo modo di riflettere la luce, 2002 NN4 ha un diametro probabilmente compreso tra i 0.254 e i 0.568 chilometri di diametro, fatto questo che lo rende di piccole dimensioni in termini assoluti, ma comunque più grande rispetto al 90% degli altri asteroidi", si legge sul portale.

Con la sua orbita, si prevede che questo asteroide si avvicinerà circa 30 volte al nostro pianeta negli anni futuri, con il prossimo 'contatto ravvicinato' che dovrebbe essere previsto per il giugno 2029.