Alla mamma o al papà? A che assomigliano di più i bambini? Risponde la scienza

Si tratta di composti in grado di influenzare l’attività di singoli filamenti di DNA. Sempre più spesso si parla di geni legati alla salute, di fattori esterni e di aspettativa di vita. La componente materna è invece più silenziosa, ma è proprio questa, pare, ad essere determinante in termini evolutivi.

Il contributo paterno

Da un punto di vista genetico qualunque mammifero, dunque anche l’uomo, è più simile al padre che alla madre, secondo i ricercatori dell’Università della Carolina del Nord. Sebbene entrambi i genitori trasmettano un numero identico di materiale genetico, l’apporto paterno influisce in maniera maggiore sullo sviluppo dell’organismo del neonato.

Vecchiaia per eredità

Questa è la conclusione a cui sono giunti gli scienziati che hanno studiato il genoma di cavie selvatiche e da laboratorio. Gli esperti hanno misurato il grado di espressione dei geni all’interno di diversi tessuti e successivamente lo hanno messo a confronto con le copie del DNA genitoriale. È risultato che le sequenze genomiche ottenute per via paterna presentavano un’attività dell’80% maggiore rispetto alle altre. Ciò significa che sono queste sequenze a influenzare in maniera più significativa la prole. Gli autori dello studio osservano che questo potrebbe essere valido per tutti i mammiferi, uomo incluso.

Dal DNA paterno dipende in larga misura l’aspettativa di vita dei figli, ipotizzano taluni ricercatori tedeschi. Infatti, con l’età i geni di ogni essere umano possono mutare il proprio funzionamento. Per le più diverse ragioni, cosiddette epigenetiche (quali l’esposizione a stress prolungato, fame o radiazioni) ai nucleotidi si attaccano i gruppi metilici, ossia composti chimici che influenzano l’espressione genica. Di conseguenza, l’attività di alcuni geni aumenta, mentre quella di altri diminuisce. Chiaramente questo si riflette sull’organismo paterno. Come è stato appurato, la prole eredita singoli filamenti di DNA corredati di gruppi metilici, fra i quali compaiono anzitutto quelli legati all’aspettativa di vita.

Gli studiosi hanno monitorato 2 gruppi di cavie. Il primo gruppo era nato da padri giovani, il secondo da padri anziani. Gli animali del primo gruppo hanno invecchiato più lentamente e sono morti due mesi dopo rispetto ai loro coetanei del secondo gruppo.

La comparazione dei campioni di sperma paterno e di tessuti della prole ha dimostrato che gli animali concepiti dagli esemplari più anziani avevano ereditato le mutazioni epigenetiche genitoriali. Dunque, le mutazioni dei gruppi metilici si sono posizionate a livello genico influenzando l’aspettativa di vita e di conseguenza innescando le patologie della vecchiaia. Gli autori dello studio ritengono che questo meccanismo sia applicabile anche all’uomo in quanto si tratterebbe di un processo fondamentale per tutti i mammiferi.

Al contrario, scienziati statunitensi sostengono che, qualora il padre concepisca in età avanzata, questo garantirebbe alla prole una vita più longeva. Gli scienziati hanno analizzato più di 150.000 DNA appartenenti a soggetti di 2 generazioni. I telomeri (la regione terminale dei cromosomi) nei figli concepiti da genitori in età avanzata erano di norma più lunghi rispetto a quelli dei loro fratelli e sorelle concepiti invece in età più giovane. Ma secondo studi precedenti, più lunghi sono i telomeri, più a lungo vive un soggetto.

Il cuore duole per colpa paterna

Inoltre, sempre dal padre i figli maschi possono ereditare la predisposizione a patologie cardio-vascolari. Infatti, i geni che predispongono all’infarto si trovano soprattutto nel cromosoma Y.

Studiosi della University of Leicester hanno analizzato il DNA di 3.000 britannici e rilevato che il 90% dei cromosomi Y appartiene all’allogruppo I o all’allogruppo R1b1b2. I soggetti portatori di geni del primo gruppo presentano una predisposizione alle patologie cardio-vascolari del 50% maggiore rispetto agli altri uomini. Probabilmente, questo è dovuto al modo in cui il cromosoma Y influenza l’attività del sistema immunitario.

Inoltre, il padre è in grado di trasmettere ai figli di entrambi i sessi la predisposizione a sviluppare la schizofrenia. Più è anziano il genitore, maggiore è la probabilità di sviluppare questa patologia. Le analisi dei dati provenienti da 87.000 soggetti hanno dimostrato che coloro i quali erano stati concepiti da padri ultracinquantenni erano tre volte più colpiti dalla schizofrenia.

La parte materna

Stando ai dati raccolti da taluni ricercatori finlandesi, l’altezza umana è ereditata dai genitori per circa il 75%. Alcuni scienziati australiani parlano persino dell’80%. Ad ogni modo, è il padre a determinare l’altezza del figlio. Come hanno appurato alcuni ricercatori britannici i padri più alti concepiscono figli di entrambi di sessi con un’altezza maggiore. A svolgere un qualche ruolo è anche l’età del padre: infatti, più il padre è anziano, più alto è il figlio.

La predisposizione alla magrezza o alla grassezza è invece trasmessa sia dal padre sia dalla madre. La possibilità di sviluppare una forma di obesità è trasmessa in maniera frequente. Tuttavia, il peso al momento della nascita dipende solo dalla madre, ma esclusivamente dal suo stile di vita e dalla dieta che segue, e non dal DNA.

Tuttavia, nel genoma femminile vi sono filamenti che si rivelano essere più attivi del DNA della prole, ossia l’ottavo cromosoma. Alcuni scienziati islandesi hanno studiato i genomi di 1.500 trii “madre-padre-figlio” e hanno rilevato mutazioni ereditate proprio dalla madre.

Secondo i ricercatori questo è tipico anche per l’ottavo cromosoma dello scimpanzé, ma è assente negli orangotanghi. Gli autori dello studio ipotizzano che l’elevato grado di modifiche che riguardano questo filamento di DNA abbia una rilevanza a fini evoluzionistici e avvicini gli esemplari di uomo moderno alle scimmie antropomorfe di origine africana.