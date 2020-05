Secondo Fauci "buone probabilità" per vaccino contro coronavirus entro fine dell'anno

Il dottor Anthony Fauci, direttore dell'Istituto nazionale per le allergie e le malattie infettive e membro della task force sul coronavirus della Casa Bianca, ha inoltre affermato che una seconda ondata di coronavirus non è "inevitabile" se le persone si mostreranno prudenti.

Anthony Fauci, il più grande esperto di malattie infettive nel governo statunitense, ha affermato che già entro la fine dell'anno potrebbe essere molto probabilmente pronto un vaccino contro il coronavirus.

Parlando con la CNN, il dottor Fauci ha affermato che "se le cose andranno al posto giusto", un vaccino potrebbe essere disponibile entro novembre o dicembre.

L'esperto di malattie infettive ha sottolineato che il processo di sviluppo di un vaccino è complicato dicendo: "Ci sono molte mine e imprevisti che si verificano." Fauci ha anche sottolineato che il rapido sviluppo di un vaccino non può avvenire "a discapito della sicurezza o dell'integrità scientifica".

Fauci ha inoltre affermato che la capacità di effettuare i test degli Stati Uniti sta diventando "sempre migliore".

​Ha anche messo in dubbio l'uso dell'idrossiclorochina, farmaco contro la malaria, come trattamento per il coronavirus. Trump, che ha spesso ignorato i vertici della propria amministrazione, ha affermato preventivamente assume dosi ogni giorno di questo farmaco all'inizio di questo mese.

"Ora i dati scientifici sono davvero abbastanza evidenti sulla mancanza di efficacia", ha parlato Fauci oggi alla CNN del farmaco che Trump ha pubblicizzato, aggiungendo che esiste la probabilità di "effetti collaterali con malattie cardiovascolari".

Fauci ha inoltre chiesto un approccio cauto sull'uscita dal lockdown negli Usa ed ha chiesto alle persone di indossare le mascherine.

"Voglio proteggere me stesso e proteggere gli altri, e anche perché voglio renderla un simbolo per le persone nel vedere che questo è il tipo di cosa che si dovrebbe fare", ha detto l'esperto.

Fauci ha affermato di credere che indossare una mascherina non sia "efficace al 100%", tuttavia è una preziosa salvaguardia e mostra "rispetto per le altre persone.

Ieri la società americana di biotecnologie Novavax ha dichiarato di aver iniziato a testare un nuovo vaccino contro il coronavirus sull'uomo.

L'OMS stima che ci siano più di 100 altri candidati al vaccino che si trovano attualmente nelle prime fasi di sviluppo, con aziende più piccole in competizione con produttori di farmaci più grandi come Pfizer Inc., AstraZeneca Plc. e istituzioni accademiche.