Definite le condizioni climatiche peggiori per la diffusione del coronavirus

L'agenzia di stampa cinese Xinhua ha rilasciato i risultati della ricerca condotta dai ricercatori dell’Università di Lanzhou, eseguita esaminando i dati su 3,75 milioni di casi confermati di COVID-19, registrati dal 21 gennaio al 6 maggio in 185 differenti nazioni.

Dallo studio risulta che circa il 60 percento dei contagi si è verificato a temperature comprese tra i cinque e i quindici gradi Celsius. Inoltre, il 73,8 percento dei casi è stato registrato in regioni con un'umidità assoluta tra i tre e i dieci grammi per metro cubo di aria.

Gli scienziati hanno concluso che il coronavirus si diffonde principalmente alle medie latitudini. La notizia potrebbe essere letta con preoccupazione in Cina, Stati Uniti, Australia, Sud America, Russia e gran parte d’Europa, Italia compresa dal momento che al prossimo autunno potrebbero ripresentarsi le condizioni ideali per la diffusione del virus, stando così le cose.

La Russia in particolare, risulterebbe avere le intere stagioni intermedie a rischio, nonché possibilità di ricadute in qualsiasi momento dell’anno dato che è verosimile che anche in estate le temperature possano improvvisamente scendere sotto i 15 gradi e in inverno salire sopra i 5 in alcune parti della Federazione. l’Italia, d’altra parte, sarebbe a rischio per l’intero periodo invernale. L’intero emisfero sud, al contrario, solo adesso, con l’arrivo dell’inverno australe, inizierebbe ad entrare nel periodo statisticamente critico.