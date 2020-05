Apple rilascia nuovo aggiornamento iOS: permette a Face ID di sbloccare Iphone con le mascherine

La nuova versione di iOS include un aggiornamento della funzionalità del Face ID per rendere più semplice lo sblocco del telefono se si indossa una mascherina medica e il supporto per la prima fase del sistema di notifica dell'esposizione (al virus) sviluppato congiuntamente da Apple e Google.

Il cambiamento è sottile, mentre prima Face ID provava a riconoscere il volto di un utente solo una volta prima di chiedere un PIN, ora Face ID prova a riconoscere un volto un paio di volte. L'utente in alternativa potrà scorrere verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo del proprio iPhone per passare direttamente al campo del per inserire il PIN e sbloccare direttamente lo smartphone.

iOS 13.5 supporta anche l'API di notifica dell'esposizione al virus di Apple e Google, il che significa che sarà possibile utilizzare sull'iPhone le app sviluppate da agenzie di sanità pubblica che inviano una notifica se potresti essere entrato in contatto con qualcuno a cui è stato diagnosticato COVID-19.

A un certo punto in futuro, Apple e Google inseriranno questa funzionalità direttamente nei sistemi operativi dei loro telefoni in modo da poter sempre essere avvisati nel caso di esposizione al COVID-19 anche se non hai installato un'app di notifica dell'esposizione sul tuo telefono.