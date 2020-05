Ricercatori britannici trovano modo per ridurre letalità del coronavirus

Di questa scoperta se ne parla in un articolo del giornale The Telegraph.

Gli esperti del Royal Brompton Hospital hanno dichiarato di aver scoperto un legame tra la coagulazione del sangue e il Covid-19.

I medici hanno esaminato i polmoni dei pazienti in condizioni critiche ed hanno scoperto l'assenza dell'afflusso sanguigno, cosa che indicava la coagulazione del sangue nelle piccole arterie. Molti decessi per coronavirus sono accompagnati dalla carenza di ossigeno nell'organismo.

In precedenza i ricercatori del College di Londra hanno riportato la presenza di coaguli di sangue in alcuni decessi per coronavirus. I coaguli di sangue in diverse parti del corpo hanno persino portato ad ictus, hanno osservato i ricercatori.

Le autorità sanitarie inglesi intendono a breve raccomandare l'uso di anticoagulanti per i pazienti in condizioni critiche. I medici sperano di salvare molte vite in questo modo.

Il professor Peter Openshaw del Consiglio scientifico del governo ritiene che le scoperte degli scienziati potrebbero rappresentare un punto di svolta per capire i segnali da carenza di ossigeno.