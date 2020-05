In Russia verrà prodotto test super-preciso e rapido per rilevamento Covid-19

La società TestGen ha ottenuto il via libera dall'authority per la sanità "Roszdravnadzor" per l'avvio della produzione industriale del suo test ultra-preciso per la diagnosi del coronavirus, il cui risultato è noto dopo solo un paio d'ore. Lo ha riferito il Fondo per le infrastrutture e i programmi di ricerca del gruppo "Rusnano".

"Le strutture produttive dell'azienda e la disponibilità della certificazione GOST ISO 13485 ci permetteranno di eseguire fino a 50mila test al giorno nella fase iniziale e fino a 2 milioni al mese in futuro. TestGen fornirà assistenza nella consegna dei sistemi di test alle regioni russe. Per entrare nei mercati esteri, ci apprestiamo ad ottenere la certificazione europea sul sistema di test", ha affermato Andrey Toropovsky, amministratore delegato di Testgen.

I progettisti della società TestGen erano impegnati nella preparazione dell'innovativo sistema di test da un mese. Il test è in grado di rilevare la presenza o l'assenza dell'Rna del coronavirus SARS-CoV-2 nelle prime fasi e con una precisione del 96%.

Il test si basa sul metodo di reazione a catena della polimerasi per trascrizione inversa in tempo reale (RT-PCR). È raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come il modo più accurato e affidabile per diagnosticare un'infezione virale. Inoltre nello sviluppo di questo test sono state prese in considerazione le raccomandazioni della Food and Drug Administration statunitense.

In circa 2 ore è possibile ottenere un risultato estremamente accurato. Può rilevare la malattia nel periodo di incubazione e nelle primissime fasi. Il nuovo sistema di test ha terminato con successo gli studi clinici presso il centro di Igiene ed Epidemiologia dell'agenzia federale Biomedica della Federazione Russa ed ha mostrato un'accuratezza del test del 96-100% dell'analisi in tutte le fasi.