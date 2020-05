I moderatori di Facebook riceveranno risarcimento per lavori con contenuti traumatici

Facebook ha accettato di pagare $ 52 milioni a migliaia di moderatori americani che lavorano con pubblicazioni psicologicamente traumatiche che violano le regole per l'utilizzo del social network, secondo il Washington Post citando gli avvocati dello staff.

Nel 2018, Selena Skola, che ha lavorato come moderatrice dei contenuti su Facebook, ha fatto causa alla società, sostenendo che il gigante della tecnologia non fornisce un supporto adeguato ai dipendenti che rischiano di rimanere traumatizzati dopo aver visualizzato post, foto e video che violano i la politica di Facebook. L'accusa ha affermato che i moderatori di Facebook devono guardare "migliaia di video, immagini e trasmissioni in diretta di abusi su minori, stupri, torture, bestialità, decapitazione, suicidio e omicidio", ma la società "ignora le sue responsabilità" e preferisce semplicemente sostituire temporaneamente i dipendenti che hanno ricevuto traumi irreparabili durante il lavoro.

Più tardi, secondo il Washington Post, altri moderatori si sono uniti alla causa. A seguito dell'accordo, Facebook ha accettato di pagare un risarcimento. È stato riferito che i pagamenti verranno ricevuti dagli attuali ed ex moderatori di contenuti negli Stati Uniti, che hanno lavorato nelle aziende partner Facebook e nelle sue filiali.

Il giornale indica che ogni moderatore che ha lavorato su Facebook dal 2015 a oggi, riceverà almeno 1000 dollari. Inoltre, i dipendenti con diagnosi di disturbo post traumatico da stress hanno diritto a un risarcimento fino a $ 50.000.