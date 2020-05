Smentito mantra sul coronavirus che potrebbe portare a una "catastrofe"

I ricercatori sono arrivati a queste conclusioni sulla base dei dati d'infezione da coronavirus SARS-CoV-2. Hanno attirato l'attenzione sul fatto che in nessun Paese la percentuale di persone infette ha superato il 2-4 percento, mentre per sviluppare l'immunità collettiva occorre che almeno il 70% della popolazione abbia contratto il virus o sia vaccinato.

Gli esperti hanno citato l'esempio degli Stati Uniti. Allo stato attuale circa 1,25 milioni di persone sono malate di Covid-19; per ottenere l'immunità collettiva senza vaccinazione, sono necessari non meno di 200 milioni di casi con una popolazione di 328 milioni di persone. Allo stesso tempo si può affermare che 1 newyorchese su 500 è deceduto per il coronavirus.

Inoltre gli epidemiologi hanno invitato a rinunciare all'idea di contagiarsi intenzionalmente con il coronavirus per ottenere l'immunità. Hanno ricordato che i party con chi era colpito dalla varicella erano popolari negli anni '80, con l'obiettivo di ammalarsi una volta per tutte per ottenere l'immunità, ma ora hanno chiesto espressamente di evitare questa pratica. Gli scienziati hanno sottolineato che fino a 2mila persone muoiono ogni giorno per il coronavirus negli Stati Uniti, mentre per la varicella i decessi non superano i 150 casi all'anno.

I ricercatori hanno sottolineato che se il coronavirus continua a diffondersi negli Stati Uniti allo stesso ritmo, con 25mila nuovi casi di infezione al giorno, allora sarà possibile ottenere l'immunità collettiva senza un vaccino solo nel 2021 a fronte della perdita di 500mila americani.

Oggi in Italia il governo ha dato il via libera ai test sierologici per fini statistici per stimare con maggiore precisione il numero di persone con anticorpi contro Covid-19 e il reale contagio tra la popolazione per fasce d'età ed area geografica.