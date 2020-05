Coronavirus, pandemia durerà ancora 18-24 mesi - Studio

Il direttore del Center for Infectious Disease Research dell'Università del Minnesota ha spiegato che la pandemia non sarà superata finché almeno il 60-70% della popolazione mondiale non avrà contratto il Covid-19.

Secondo uno studio del Center for Infectious Disease Research and Policy dell'Università del Minnesota, la pandemia di Covid-19 potrebbe durare ancora per 18-24 mesi. spie

Perché essa termini, infatti, sarà necessario che almeno il 60-70% della popolazione mondiale contragga la malattia e sviluppi gli anticorpi necessari, spiegano gli esperti.

In questo senso, anche lo sviluppo di un vaccino efficace contro il coronavirus potrebbe aiutare, sebbene non in tempi rapidi.

"Questa cosa non si fermerà finché non infetta il 60-70% della popolazione", afferma il direttore del centro Michael T. Osterholm.

In passato l'esperto aveva scritto diversi lavori dedicati al rischio di una pandemia globale nel corso degli ultimi 20 anni e aveva consigliato agli ultimi presidenti degli USA di adottare importanti misure di prevenzione in tal senso.