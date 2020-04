Coronavirus, in Germania al via sperimentazioni del vaccino sull'uomo

Stando a quanto riferito dall'OMS, sono almeno 60 i potenziali vaccini per il Covid-19 attualmente in fase di studio da parte della comunità scientifica internazionale.

Il Paul Ehrlich Institut (Germania) ha dato il via libera alle sperimentazioni cliniche sull'uomo di un vaccino per il Covid-19. A riferirlo, in un comunicato, è lo stesso istituto di ricerca tedesco:

"Il Paul-Ehrlich-Institut, l'Istituto Federale per i vaccini e la biomedicina, ha autorizzato le prime sperimentazioni cliniche di un vaccino per il Covid-19 in Germania. L'autorizzazione di tali sperimentazioni è il risultato di attente valutazioni sui potenziali rischi e benefici per il profilo dei candidati alla vaccinazione. Basandosi sui suggerimenti scientifici del suo sviluppatore, la BioNTech, per la fase preliminare, l'Istituto è riuscito a portare a termine le procedure di autorizzazione in quattro giorni.", si legge nella nota.

L'istituzione tedesca ha inoltre sottolineato come tali esperimenti andranno a rappresentare "una pietra miliare nel percorso di creazione di vaccini sicuri ed efficaci per il Covid-19".

Alla prima fase dei test clinici parteciperanno 200 volontari, di età compresa tra i 18 e i 55 anni e a ciascuno di loro sarà somministrata una variante del preparato, ognuna leggermente diversa dalle altre.

"Dopo un periodo di osservazione, altri volontari saranno sottoposti alla vaccinazione per quella che sarà la seconda parte dei test clinici", si conclude nel comunicato.

Il vaccino Italia-Gb

Intanto nelle scorse ore Giacomo Gorini, ricercatore del team dello Jenner Institute di Oxford, ha riferito che questa settimana avrebbero avuto inizio le prove cliniche del nuovo vaccino sviluppato in collaborazione tra Italia e Regno Unito.

I test, come riferito dallo scienziato alla trasmissione 'Che tempo che fa', saranno sottoposti 500 volontari.