Lo "smartphone" più economico di Apple rappresenta una minaccia per la fascia media di Android?

Il colosso della tecnologia americana Apple ha presentato al pubblico lo smartphone iPhone SE. Il nuovo modello potrebbe diventare un pericoloso rivale per dispositivi Android di fascia media grazie al suo prezzo e alle sue caratteristiche.

Nonostante il fatto che gli smartphone iOS e Android appartengano a diversi ecosistemi, il nuovo smartphone Apple, la cui versione di memoria da 64 GB avrà un costo di soli $ 399, promette di essere una minaccia per i dispositivi Xiaomi o Oppo.

La minaccia dello smartphone più economico di Apple sta nel fatto che sia dotato del potente processore Bionic A13, installato su iPhone 11 e 11 Pro.

Un altro fattore importante è l'aggiornamento del sistema operativo del dispositivo: a differenza di alcuni smartphone Android, l'iPhone SE verrà aggiornato per diversi anni.

Il nuovo smartphone da 4,7 pollici di Apple ha una fotocamera posteriore da 12 megapixel e una fotocamera frontale da sette megapixel. Come iPhone 8, supporta la ricarica wireless e supporta due schede SIM. Allo stesso tempo, presenta alcune carenze, come una matrice IPS a bassa risoluzione o l'assenza della porta delle cuffie. Inoltre non ha FaceID.