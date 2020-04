Creata in Russia una nuova visiera per proteggere i medici dal coronavirus

L’ufficio stampa della facoltà ha comunicato che la produzione degli elementi protettivi è già iniziata e le consegne inizieranno con le cliniche delle malattie infettive di Mosca.

“Si tratta di una speciale visiera in polimero trasparente che protegge completamente il viso, compresi gli occhi, e da utilizzarsi come misura di protezione aggiuntiva. Il telaio dello schermo protettivo è stampato in plastica biodegradabile utilizzando una stampante 3D. Il team lavora a sostegno del progetto volontario russo chiamato “Creatori contro il COVID” e prevede il rilascio di un massimo di mille di queste protezioni alla settimana. Il primo lotto della FabLab sarà disponibile per i medici già questa settimana”, ha fatto sapere il servizio stampa.

L'attrezzatura creata consiste in un foglio trasparente e un telaio di plastica montato sulla testa con l'aiuto di un normale elastico. La plastica con cui è realizzato lo scudo è resistente alle soluzioni antisettiche e consente di pulire e disinfettare il prodotto dopo ogni turno così da riutilizzarlo. La nuova visiera ci si augura possa alleviare la fatica dei medici e lo stress cui le tante ore di utilizzo delle tradizionali mascherine sottopongono.