Al momento nessun farmaco efficace al 100% contro il coronavirus

Vari farmaci sono in fase di sperimentazione nel mondo per il trattamento del coronavirus, ma finora non esiste alcun medicinale specifico efficace nel 100% dei casi per combattere l'infezione COVID-19.

Viktor Maleev ha specificato che il più delle volte occorre un mix di diversi farmaci per curare un paziente.

"Ora in tutto il mondo vari farmaci sono in fase di test per il trattamento dell'infezione da coronavirus, ma non esiste ancora uno efficace al 100%", ha dichiarato Maleev a Sputnik.

L'11 marzo scorso l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha preso atto che l'infezione del nuovo coronavirus COVID-19 è diventata una pandemia nel mondo. Secondo gli ultimi dati, nel mondo sono stati registrati oltre 1,7 milioni di casi di infezione, oltre 100mila persone sono decedute e circa 390mila sono guarite.