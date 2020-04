Nelle città inquinate si muore di più di Covid-19 – Studio

L'inquinamento dell'aria aumenta la mortalità da Covid-19, a rimarcare come l'inquinamento ambientale sia deleterio per le vie respiratorie ci ha pensato una ricerca della Harvard University.

Basta 1 microgrammo di PM 2.5 in più dispersi nell’aria di una città per aumentare del 15% la letalità nei casi affetti dal nuovo coronavirus.

A scriverlo una ricerca in pre-pubblicazione della Harvard University di Cambridge, USA.

Lo studio si è basato su dati raccolti in 3mila contee degli Stati Uniti che coprono il 98% della popolazione del paese. I dati raccolti sono aggiornati al 4 aprile 2020 e mixano il numero di morti avuto in ciascuna contea e i livelli di medi di PM 2.5 nell’aria in un lungo periodo di tempo.

I dati sono stati proporzionati tenendo conto delle dimensioni delle popolazioni in ciascuna contea, dei posti letto negli ospedali, del numero di persone sottoposte al tampone, condizioni climatiche, e altre variabili socio-economiche e ambientali come obesità e soggetti fumatori.

L’inquinamento contribuisce alla morte da Covid-19