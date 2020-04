In Turchia eseguiti con successi su animali test del vaccino contro il coronavirus

“Buone notizie. Un vaccino contro il coronavirus, somministrato agli animali mediante microaghi su cerotto, ha dato una risposta immunitaria in forma di produzione di anticorpi. Ora è il momento di verificare se è in grado di proteggere le persone”, ha scritto Kara in un post su Twitter.

İyi bir haber, küçük bir bant üzerindeki mikro-iğneler ile, koronovirüsün hücreye tutunmasını sağlayan kısmını, savunma sistemine tanıtıp, koruyucu antikor geliştirmeyi amaçlayan aşı, hayvanlarda antikor cevabı oluşturdu, şimdi sıra bu cevap hastalıktan koruyacak mı ona bakmada, pic.twitter.com/vj2u8esn0t — Ates Kara (@AtesAtesKara) April 5, 2020

Molti paesi hanno dichiarato di aver avviato i test su vaccini contro il COVID-19. All’opera anche le compagnie transnazionali come, ad esempio, British American Tobacco e Johnson&Johnson. Secondo alcuni esperti, tuttavia, per la creazione del vaccino ci vorrà più tempo, probabilmente, più di un anno.

L'Organizzazione mondiale della sanità l'11 marzo ha definito l'epidemia da coronavirus COVID-19 una pandemia. Secondo gli ultimi aggiornamenti, il bilancio mondiale dei casi di contagio ha ormai superato la soglia di un milione e il bilancio delle vittime ha raggiunto 68.472 decessi.