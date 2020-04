COVID-19, scoperto un altro ingresso che permette l'aggressione del virus: il recettore Dpp4

Uno studio firmato da Gianluca Iacobellis, dell'Università di Miami, pubblicato da Diabetes Research and Clinical Practice, individua un'altra porta utilizzata dal Sars-Cov2 per aggredire l'organismo umano. Si tratta del recettore Dpp4, una sorta di serratura molecolare che il virus usa per invadere le cellule.

La scoperta di un altro recettore, oltre all'Ace2, indica che "esiste anche un meccanismo diverso, che potrebbe aprire una via terapeutica per chi ha la malattia Covid-19 in forma moderata", ha detto all'ANSA l'autore dello studio.

Il Dpp4 si trova su tutti i tipi di cellule umane, come quelle dei bronchi e del cuore, e ha un legame con il sistema immunitario e con quello infiammatorio. Il suo coinvolgimento era stato notato anche nella Sars, l'altra malattia da coronavirus che aveva provocato un'epidemia nel 2002-2003.

Molti farmaci anti-diabete agiscono sul recettore Dppe. La ricerca adesso dovrà capire se questi farmaci possono avere efficacia nel trattamento anti-covid, almeno nei casi più lievi.

L'Università di Miami, ha detto Iacobellis, ha "appena iniziato uno studio osservazionale per vedere se i pazienti con Covid-19 trattati con la terapia per il diabete hanno decorso diverso".