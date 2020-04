Scienziati britannici realizzano test rapido per diagnostica del Covid-19 in soggetti asintomatici

Un equipe di ricercatori dell'Università di Newcastle sarebbe riuscita a realizzare un nuovo tipo di test per il Covid-19, che sarebbe in grado di identificare l'infezione in pochi secondi anche in assenza di sintomi.

A riferirlo è il quotidiano britannico Sunday Telegraph, specificando che il nuovo il tampone elaborato dagli esperti di Newcastle permette di rintracciare la neopterina, una delle sostanze rilasciate dall'organismo per combattere le infezioni, all'interno del sangue, della saliva o dell'urina del paziente.

Sebbene la neopterina sia un considerato un marker non specifico per il coronavirus, gli scienziati si sono detti convinti che la sua comparsa all'interno dell'organismo di un soggetto potenzialmente positivo potrebbe essere un segnale di importanza cruciale al fine di prevenire un gran numero di casi di contagio.

Ad oggi nel Regno Unito sono stati confermati almeno 42.000 casi di contagio da coronavirus, con il bilancio delle vittime che è salito a 4.313. Tra i positivi figurano anche diverse figure di spicco del Paese, tra cui il principe Carlo di Galles, il primo ministro Boris Johnson e il Ministro della Saluto Matt Hancock.