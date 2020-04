Ministero Salute, al via il bando per la ricerca su Covid-19

Pubblicato il bando di ricerca su Covid-19 da parte del Ministero della Salute, stanziati 7 milioni di euro in 2 anni per 5 ambiti di ricerca specifici.

Il Ministero della Salute ha reso noto con un comunicato stampa che è disponibile il bando per la ricerca sulla malattia Covid-19.

Sono stati stanziati 7 milioni di euro e ciascun progetto selezionato potrà ricevere fino ad 1 milione di euro.

I progetti di ricerca che saranno selezionati dovranno rispondere a 5 quesiti approvati dalla sezione ricerca del Comitato tecnico-scientifico nominato dal ministero in risposta all’emergenza sanitaria:

Analisi dei meccanismi patogenetici responsabili dell’insorgenza del Covid-19. Sviluppo di un approccio diagnostico omogeneo su base nazionale. Trattamento e Gestione del Paziente Critico affetto da COVID-19. Riduzione del rischio degli operatori sanitari in ambiente ospedaliero e nella gestione domiciliare. Politiche di Sanità pubblica per monitorare l’andamento dell’infezione nel tempo, l’efficacia delle misure contenitive e i fattori predisponenti l’incidenza e la mortalità, in particolare quelli presenti nei pazienti anziani e/o con multi-patologia.

Il ministro Roberto Speranza considera questa iniziativa una cosa giusta da fare “per mettere a disposizione della comunità medica e scientifica conoscenze utili per le scelte cliniche e di sanità pubblica. Per questo motivo nella selezione delle proposte sarà data priorità a quelle in grado di evidenziare, già nella presentazione dei dati preliminari, l’applicabilità dei risultati ai processi di cura”.

Tempi e ripartizione dei fondi

La ricerca avviata dal Ministero della Salute non è volto a dare risposte alla situazione emergenziale in atto, ma vuole offrire alla comunità scientifica nazionale e internazionale ricerche in grado di approfondire aspetti di questa malattia che richiedono tempi più lunghi.

Il finanziamento si articola infatti su due anni. Nel 2020 sono messi a disposizione 4,2 milioni di euro e nel 2021 2,8 milioni di euro.